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СК вновь отказал Резнику в посещении нотариуса, сославшись на "бесполезное" постановление КС РФ

фото ЗакС политика СК вновь отказал Резнику в посещении нотариуса, сославшись на "бесполезное" постановление КС РФ

Петербургское управление Следственного комитета РФ в лице старшего лейтенанта юстиции Ивана Зеленкова отклонило ходатайство адвокатов депутата Заксобрания Максима Резника о визите парламентария к нотариусу, сообщили его соратники в своём предвыборном Telegram-канале.

постановлении Конституционного суда, к которому мы апеллируем, говорится, что кандидату под домашним арестом "должна быть предоставлена возможность воспользоваться услугами нотариуса". Однако представитель Следственного комитета считает, что этого недостаточно. Безусловное право подозреваемого или обвиняемого встречаться с нотариусом для удостоверения подлинности подписи в подаваемых в избирательную комиссию документов не закреплено в законе, а значит им нельзя воспользоваться. Иными словами, постановление Конституционного суда есть, но оно бесполезно", - рассказали о юридических аспектах ситуации соратники Резника.

Для того, чтобы норма, установленная КС РФ, была принята, и избирательные права кандидатов, пребывающих под домашним арестом, не были нарушены, Госдума должна внести коррективы в закон "Об осовных гарантиях избирательных прав". 

"Будет ли это возможно, если единороссы вновь захватят парламент? Вопрос риторический", - констатировали сторонники арестованного парламентария.

Напомним, что апелляция по мере пресечения для Максима Резника состоится 4 августа.

Октябрьский райсуд Петербурга 18 июня арестовал оппозиционного депутата на два месяца. По версии следствия, парламентарий якобы мог приобрести 18,2 грамма растительного наркотика для личного употребления. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта). 

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