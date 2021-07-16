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Новости 16 июля, 19:29

Роскомнадзор объяснил блокировку сайта "Команды 29"

фото ЗакС политика Роскомнадзор объяснил блокировку сайта "Команды 29"

Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал сайт "Команды 29" на основании решения Генпрокуратуры из-за того, что сайт якобы работал в рамках деятельности организации, признанной в России нежелательной, передает "Интерфакс".

"Сайт функционировал в рамках деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S.*, включенной Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", - заявили в РКН.

Сайт "Команды 29" оказался заблокирован 16 июля. В организации настаивают, что никаких материалов нежелательной организации на их сайте нет, и блокировку расценивают как акт политического давления на правозащитные институты.

*Spolecnost Svobody Informace, Z.S внесена Минюстом в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

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