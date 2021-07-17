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Новости 13:38

Михаил Боярский идет на поправку после коронавируса

фото ЗакС политика Михаил Боярский идет на поправку после коронавируса

Актер Михаил Боярский идет на поправку и ждет отрицательного теста на коронавирус, передает RT со ссылкой на его жену Ларису Луппиан.

"Михаил Сергеевич пошёл на поправку и ждёт отрицательного теста. Как будет отрицательный тест, его выпишут", — сказала она.

По словам Луппиан, Боярский легко перенес болезнь, будучи вакцинированным.

"А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем всё время с этими волнами туда-сюда", — добавила Луппиан. По ее словам, Боярский планирует ревакцинироваться.

14 июля сообщалось о госпитализации Боярского. При этом его представители заявляли, что у актера подозрение на COVID-19 и он находится дома.

фото: dzerjinets.kpmp.gov.spb.ru

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