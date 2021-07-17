ЦИК разрешил Пивоварову участвовать в выборах в Госдуму от "Яблока"

Оппозиционер Андрей Пивоваров включен в списко "Яблока" на выборах в Госдуму, заверенный Центризбиркомом, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Памфилова заявила, что Пивоваров имеет право участвовать в думской кампании.

В заверенном федеральном списке "Яблока" - 304 кандидата, по одномандатным округам - 159.

Ранее ЦИК нашел в документах "Яблока" недостатки, назвав один из них неустранимым.

Пивоваров включен "Яблоком" в территориальную группу кандидатов от Краснодара. Он находится под арестом по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Ранее политик обратился к Памфиловой с просьбой поручиться за него и поддержать его намерение участвовать в выборах.