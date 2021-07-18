"Как же Смольному страшно!": У Вишневского появился ещё один предвыборный "двойник"

У петербургского парламентария Бориса Вишневского в числе вероятных соперников на грядущих выборах в Законодательное собрание может появиться уже второй соперник и практически идентичным именем.

Так, кроме уже имеющегося Бориса Ивановича Вишневского документы на участие в электоральном процессе всё по тому же второму городскому округу подал Борис Геннадьевич Вишневский.

"43-летний Борис Вишневский сказал избирательной комиссии, что работает в ООО "Европроект Групп". Одноимённая компания занимается проектированием домов для строительной группы ЛСР", - сообщается в Telegram-канале "Ротонда".

"Настоящий" Вишневский, комментируя появление ещё одного "двойника", поблагодарил петербургскую администрацию за пиар.

"Как же Смольному страшно!" - высказался народный избранник.

Для того, чтобы поучаствовать в выборах, кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 4 тысяч горожан.