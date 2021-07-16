По округу депутата Вишневского выдвинулся его "двойник" Вишневский

Вишневский Борис Иванович подал документы на выдвижение в депутаты Законодательного собрания по одномандатному округу №2, следует из данным поратала ГАС "Выборы". В парламент он идет как самовыдвиженец.

В карточке потенциального кандидата сказано, что он родился в деревне Пономарёво Вологодской области, но сейчас проживает в Петербурге. Работы у него нет - "временно неработающий". написано в карточке.

Ранее о желании выдвигаться по округу №2 в центре Петербурга заявил депутат Законодательного собрания от "Яблока" Вишневский Борис Лазаревич. Партия уже одобрила его выдвижение.

Напомним, в начале июля появилась информация о том, что партия "Зеленые" якобы намерена выставить практически полного тезку Бориса Вишневского по округу №216 на выборах в Государственную Думу. Руководство партии не подтвердило и не опровергло информацию в беседе с ЗАКС.Ру.

В настоящий момент в ГАС "Выборы" нет данных о выдвижении какого-либо Вишневского по округу №216. На сайте отвечающего за округ территориального избиркома также нет информации о приеме документов у человека с такой фамилией.

На выборах в Госдуму в 2016 году однофамилицу депутата Оксаны Дмитриевой - Олесю Дмитриеву. Парламентарий выборы проиграла.

София Саттарова