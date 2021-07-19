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Главред "Эха" попросил мэрию Москвы найти деньги на общедоступную видеотрансляцию с выборных участков

фото ЗакС политика Главред "Эха" попросил мэрию Москвы найти деньги на общедоступную видеотрансляцию с выборных участков

Начальник общественного штаба по наблюдению за выборами, зампред Общественной палаты, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов попросил у заммэра города Натальи Сергуниной "найти дополнительное финансирование" на установку видеотрансляции на избирательных участках. Речь идёт только о последнем дне из трёх, в течение которых будет идти электоральный процесс, - 19 сентября.

"Таким образом мы вернемся к ситуации, когда в течение двух дней голосования трансляция будет доступна в Общественной палате, штабах кандидатов и политических партий, а в последний день каждый сможет стать наблюдателем. Таков был московский стандарт на голосовании по поправкам в Конституцию. Хотелось бы к нему вернуться", - указано в послании Венедиктова к Сергуниной.

На прошлой неделе ЦИК известил, что в нынешнем году наблюдать за выборами смогут только кандидаты, политические партии и члены избирательных комиссий. Причина данного решения - экономия бюджетных средств. Всем, кто желает участвовать в процессе, рекомендовали записаться в наблюдатели.

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