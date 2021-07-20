Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник отказался от участия в выборах в новый состав городского парламента по округу №21. Об этом от имени депутата сообщается в его Telegram-канале.

Сейчас Резник находится под домашним арестом по делу о якобы приобретении наркотиков для личного пользования. Депутат надеялся на поддержку партии "Яблока", а после ее отказа пытался добиться встречи с нотариусом для заверения документов для участия в выборах как самовыдвиженец - ему отказали.

"Нагло нарушая постановление Конституционного суда и мое право избираться, каратели не оставляют мне шансов начать сбор подписей в поддержку самовыдвижения. На обжалование этого решения уйдет время, которого у нас нет после отказа "Яблока" выдвинуть меня кандидатом без сбора подписей. В сложившейся ситуации продолжать избирательную кампанию — лишь оттягивать неизбежное. Поэтому, посоветовавшись с командой, я принял решение ее прекратить", - сообщается в Telegram-канале Резника.

Координатор его штаба и помощница депутата Анастасия Родина рассказала ЗАКС.Ру, что решение отказаться от участия в выборах обсуждали с прошлой недели. После второго отказа суда во встрече с нотариусом, стало ясно, что времени на сбор подписей в поддержку самовыдвиженца не хватит, сообщила Родина.

- Даже на обжалование ходатайства уйдет пять дней, это можно считать целая неделя. Получается, просто физически времени не остается. Там будет чуть больше недели, и мы все объективно понимаем, что собрать подписи за это время нереально честным способом. Нечестные способы мы не рассматривали, - сказала координатор штаба Резника.

По ее словам, мнение команды передали парламентарию - тот согласился с их позицией. В канале Резника сообщается, что депутат убежден - недопуск до выборов якобы может быть личной местью губернатора Петербурга Александра Беглова.

"Уголовное дело и арест на следующий день после назначения выборов говорят сами за себя. А назначение апелляции на следующий день после крайней даты подачи документов на выдвижение в качестве кандидата — не оставляет сомнений", - написано со слов Резника.

В Telegram-канале уточняется, что все собранные на кампанию пожертвования будут переданы правозащитникам из "ОВД-Инфо" и "Апологии протеста". Родина добавила, что в ближайшие дни закроется штаб Резника в Московском районе. После этого его помощники будут заниматься подготовкой отчета о работе депутата и продолжать кампанию по его защите, сказала Родина.

Резник призвал всех поддерживавших его избрание поддержать других оппозиционных кандидатов.

Ранее "Справедливая Россия - За правду" по округу №21 выставила на выборы соратницу Резника Ольгу Галкину. Это произошло после ареста депутата.

Напомним, Резника задержали 17 июня. На следующий день суд отправил его под домашний арест. Депутату запретили общаться со всеми, кроме проживающих с ним людей и адвоката. Подробнее о деле Резника - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова