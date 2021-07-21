"Рано еще, бесполезно": Миронов высказался об идее объединить "СР – За правду" и КПРФ

Глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов считает преждевременным предложение сопредседателя партии Захара Прилепина создать парламентскую коалицую с КПРФ после выборов в Госдуму, передает РИА "Новости".

"Рано еще, бесполезно. Он [Прилепин] знает, и я об этом говорил, что в исторической перспективе все равно будет объединение… С моей точки зрения, бесполезно им писать, но это позиция Захара, и она согласована со мной. Пускай люди видят, что мы им руку протягиваем, а они не хотят эту руку пожимать", – сказал Миронов.

По его мнению, "пока в руководстве КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, объединения не будет".

Накануне Прилепин направил Геннадию Зюганову письмо с предложением создать коалицию, а в перспективе - объединиться в одну партию. В КПРФ сочли эту идею "предвыборным пиаром", но пообещали обсудить письмо на заседании президиума ЦИК партии.