Кандидат от "Справедливой России" обжаловал отказ в регистрации на выборы в МО "Ланское"

В Приморский районный суд 20 июля поступило исковое заявление от Ильи Мохова, кандидата в депутаты МО "Ланское" от "Справедливой России - За правду", получившего отказ в регистрации. В своем заявлении претендент на мандат просит суд признать незаконным решение ИКМО "Ланское" и зарегистрировать его как участника выборов, сообщил ЗАКС.Ру Мохов.

Об отказе в выдвижении Мохов узнал 14 июля на заседании избирательной комиссии. Ранее ему сообщили, что он предоставил документы для выдвижении не в полном объеме, а именно якобы отсутствовала заверенная копия диплома об образовании и некие "обязательные документы", предусмотренные п. 7 ст. 24 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга", правда какие именно - сообщать члены комиссии отказались. Мохов также указал, что у него есть видеозапись момента подачи документации, на которой запечатлены все "отсутствующие" бумаги.

"Считаю это решение незаконным, продолжением деятельности 2019 года, когда ИКМО "теряла" документы кандидатов, придумывала разные поводы для отказа, но суд вновь и вновь изобличал ИКМО и восстанавливал в регистрации кандидатов от нашей партии. Центральная избирательная комиссия РФ также не оставалась в стороне и поддерживала нас", - говорится в заявлении.

Он также направил жалобу в Центральную и Санкт-Петербургскую избирательные комиссии, в которой сообщил об иске и попросил следить за ходом судебного процесса.

Ранее, ИКМО "Ланское" уже отказала в регистрации как минимум 13 из 29 кандидатов: пятерым от "Яблока", двум от ЛДПР, четверым от "Справедливой России - За правду" и одному от КПРФ, а также самовыдвиженцу Сергею Титаренко.

Напомним, в Единый день голосования 19 сентября в МО "Ланское" пройдут выборы муниципальных депутатов по 2-му избирательному округу, в ходе которых будут избраны пятеро депутатов. Результаты предыдущих выборов были отменены в январе 2020 года по решению Приморского районного суда из-за незаконного отказа ИКМО "Черная речка" (сейчас - ИКМО "Ланское") в регистрации Павла Чупрунова, кандидата от "Справедливой России".

Константин Леньков