Смольный отозвал претензии к "Алисе" за тайный концерт: вместо группы накажут "Лендок"

Петербургский комитет по культуре изучил информацию о проведении 9 и 10 июля тайных концертов группы "Алиса" на площадке "Лендока": в ходе инспекции сотрудники ведомства обнаружили существенные нарушения в работе киностудии.

Выяснилось, что начиная с 2020 года компания не отчитывалась о своей деятельности и не получила QR-код, который бы подтверждал, что на площадке соблюдаются все "антивирусные" предписания Смольного. Таким образом, в комитете по культуре пришли к выводу, что "Лендок" работал незаконно, нарушая "противоэпидемическое" постановление №121.



"Пожалуй, ни у кого сегодня не возникает вопросов, почему нужно, к примеру, соблюдать нормы пожарной безопасности: устанавливать системы пожаротушения, не баррикадировать запасные выходы, проводить инструктаж персонала. Но смертельный вирус для некоторых площадок не такая явная причина, как огонь. В нашем городе созданы условия для согласования [концертов], утверждены абсолютно выполнимые требования безопасности: измерение температуры, контроль заполняемости зала, проведение элементарной дезинфекции", - отметили в "культурном" комитете.

Как итог: "Лендок" будет привлечён к административной ответственности, а "Алиса" от претензий ведомства освобождается.

Наконец, подытожили в Смольном, фестиваль "KKinchevFest" не мог быть проведён по причине того, что его организаторы превентивно не получили обязательного согласования Роспотребнадзора, и, как следствие, комитета по культуре.

Напомним, что лидер группы Константин Кинчев критично отозвался о проверках петербургских властей, заявив, что "будет продолжать играть на гитаре и петь свои песни".

"А если это подпадает под ваши законы, которые вы печёте как пирожки, то закрывайте меня по уголовке", - заключил музыкант.