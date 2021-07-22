Шишлов просит Памфилову увеличить число КОИБов на выборах в Петербурге

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов счел недостаточными 352 автоматических урны (КОИБа), которые будут установлены в городе на сентябрьских выборах, в связи с чем написал главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Правозащитник обращает свое внимание, что на этот раз КОИБов стало на четверть меньше, чем в единый день голосования в 2019 году. Кроме того, подчеркивает Шишлов, некоторые районы, в которых фиксировались нарушения (Фрунзенский, Петроградский, Приморский), вовсе оставлены без автоматических урн. Характерным примером доказанных нарушений он считает выборы в МО "Ланское", результаты которых были отменены судом.

"Использование в избирательном процессе автоматизированных систем существенно ограничивает применение на выборах "административного ресурса" и влияние "человеческого фактора" на их результаты, а это способствует укреплению доверия к выборам и повышению легитимности государственной власти", - цитирует уполномоченного по правам человека его пресс-служба.

Напомним, накануне стало известно, что КОИБы получат 78 УИКов Василеостровского района, 61 участок в Красногвардейском районе, 69 участкам в Красносельском районе, 39 - в Петродворцовом, 18 - в Кронштадском, 68 - в Колпинском, 19 - в Кировском.