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Памфилова Петербургу: Будем жестко контролировать списки голосующих на дому

фото ЗакС политика Памфилова Петербургу: Будем жестко контролировать списки голосующих на дому

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 22 июля сообщила, что из Петербурга поступило несколько обращений по поводу надомного голосования. По ее словам, люди интересуются, могут ли пользоваться голосованием на дому те, кто работает в один из дней выборов.

- Коллеги, я прям специально зачитываю, это для всех: "Считается ли уважительной причиной для голосования вне помещения нахождение избирателя в пятницу, 17 сентября на рабочем месте, если его рабочее место расположено на территории избирательного участка?", - зачитала Памфилова.

Она заявила, что работающие 17 сентября могут проголосовать 18 и 19 сентября. Глава ЦИК обратилась к избирательным комиссиям всей России и Петербурга в частности с требованием исключить злоупотребление голосованием на дому. 

- Никаких злоупотреблений. Мы будем жестко контролировать то, как формируются списки голосующих на дому, чтобы они не зашкаливали и не превращались в абсурд или то, что будет дискредитировать наши выборы. Надеюсь, все меня услышали, - сказала Памфилова.

Напомним, ранее на выборах в Петербурге регулярно сообщалось о большом количестве человек, якобы заявивших о надомном голосовании. В частности, об этом на разных избирательных участках сообщали во время выборов 2019 года. 

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