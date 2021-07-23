Марии Алехиной продлили домашний арест до января 2022 года

Политическая активистка, участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина получила от суда в Москве продление домашнего ареста по так называемому "санитарному делу" до 8 января следующего года, сообщает "МБХ Медиа". Накануне она вышла из спецприемника, где отбывала вторую подряд "административку".

Ранее по санитарному делу до 8 января продлили домашний арест для пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш и до той же даты продлили запрет определенных действий для столичного мундепа Люси Штейн.

Напомним, что санитарное дело возникло по следам событий 23 января, когда оппозиционеры, сторонники арестованного Алексея Навального массово вышли на несогласованную акцию в центре столицы, ими же заранее объявленную. По версии следствия, организаторы протестов создали угрозу массового заражения людей в период пандемии коронавируса. В числе прочих, по уголовному делу проходят Любовь Соболь, Анастасия Васильева, Олег Навальный, Николай Ляскин, Олег Степанов.