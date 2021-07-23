В Смольном допустили возобновление работы фуд-кортов в начале следующей недели

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в ходе круглого стола, организованного объединением "Рестоград", заявил, что фуд-корты в торговых центрах Петербурга могут открыться уже в начале следующей недели, передает "Деловой Петербург".

"Возможен запуск уже в начале недели. Каждый сотрудник должен будет иметь или справку о введении первого компонента вакцины, или QR-код", — сказал Ситов.

Получить QR-код смогут получить те, кто полностью привился, переболел коронавирусом за последние полгода или имеет на руках отрицательный тест на инфекцию не старше трех дней.

Ранее Ситов сообщал, что Смольный готов рассмотреть возобновление работы фуд-кортов после обсуждения идей, предложенных представителями бизнеса. Перед этим владельцы ТЦ обратились к губернатору Александру Беглову и главе петербургского Роспотребнадзора Наталье Башкетовой с просьбой разрешить работу фуд-кортов в обмен на увеличение пунктов вакцинации от COVID-19 в ТК.