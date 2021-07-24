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Новости 14:54

Рассудов возмутился сведениями о сборе подписей за кандидатов с помощью районных властей

фото ЗакС политика Рассудов возмутился сведениями о сборе подписей за кандидатов с помощью районных властей

Депутат Заксобрания Петербурга от КПРФ Александр Рассудов возмутился информацией о сборе подписей для кандидатов от "Новых людей" якобы при поддержке районных администраций. 

Рассудова удивляют подобные сведения, поскольку на его "политической памяти" это может стать первым случаем, когда власть может оказывать помощь партии, "которая позиционирует себя как оппозиционная", заявил депутат. 

По его словам, у него вызывает недоумение возможность подобной помощи. 

"Сразу встаёт вопрос: а действительно ли эта партия оппозиционная? Или же она является симулякром, единственная цель которого — оттянуть на себя часть протестного электората?" — задался вопросом Рассудов.

Напомним, депутат ЗакСа от "Единой России" Юрий Бочков ранее обратился в Горизбирком с жалобой на кандидата от "Новых людей" Дмитрия Павлова. По сведениям Бочкова, Павлов якобы может собирать подписи при поддержке администрации Пушкинского района. Павлов эти обвинения отрицает. В администрации отвергли подозрения. 

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