"Горжусь, что пытаюсь способствовать тому, чтобы страна не развалилась": Памфилова - о своей работе

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, комментируя недопуск Павла Грудинина до выборов в Госдуму, заявила, что очень горда работой, проделанной на занимаемом ей посту. Вопрос о "вылете" коллеги по компартии поднял депутат Саратовской облдумы Николай Бoндаренко. Видео с размышлениями Памфиловой опубликовано на его YouTube-канале.

"Я горжусь. Я здесь слушаю со всех сторон демагогию и ложь. Я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы страна не развалилась, не раздербанили страну, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально", - отчиталась глава ЦИК.

По словам Памфиловой, она потратила "пять лет своего здоровья" на то, чтобы сделать максимально прозрачной работу избиркомов всех уровней. "Я знаю, что бывают нарушения, но их стало гораздо меньше", - констатировала чиновница.

ЦИК, добавила его глава, должен был снять Грудинина с выборов ввиду письма прокуратуры, сообщившей о наличии иностранных офшоров у коммуниста.

После исключения директора "Совхоза имени Ленина" из партийных списков кандидатов в Госдуму в КПРФ заявили о намерении обжаловать данное решение Центризбиркома в суде.