ИКМО "Автово" забраковала подписные листы самовыдвиженца Владимира Мясникова

Избирательная комиссия МО "Автово" 25 июля забраковала все 4 подписных листа за выдвижение независимого кандидата Владимира Мясникова, выдвигающего в команде активиста движения "Весна" Никиты Левкина, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Поводом для этого стали мелкие, по мнению кандидата, неточности в данных кандидата в подписном листе. По мнению комиссии, в указанной на подписном листе серии и номере паспорта Мясникова "3" похожа на "5". Другая ошибка - графа о месте работы, которую кандидат заполнил в соответствии со справкой, выданной непосредственно на работе. Третьей ошибкой стало неуказание района Петербурга, в котором проживает кандидат. К самим подписям за выдвижение кандидата претензии не было.

О найденных ошибках ИКМО сообщила Мясникову накануне. На следующий день, 25 июля, он пришел в избирательную комиссию с исправленными документами.

— Я пришёл, так как сегодня последний день. Отдал ей исправления, которые никакого интереса не вызвали. <…> Мне начинают: "Вот тут у вас должность указана неправильно, здесь у вас помарка, а что здесь нужен район…". На основании этого все признаётся недействительным, - рассказал Мясников.

Он единственный, кого ИКМО предупредила о наличии ошибок. Опасаясь, что недочеты в подписных листах будут и у других кандидатов, самовыдвиженцы решили донести исправленные документы.

Заседание по вынесению решения об отказе пройдёт на следующей неделе. Мясников намерен направить жалобу в Горизбирком, а в случае бездействия городской комиссии - направить исковое заявление в суд.

Ранее проблемы с регистрацией кандидатов на муниципальные выборы возникли в МО "Ланское". Из 29 кандидатов уже 13 получили отказы: вся пятёрка "Яблока", а также несколько человек от "Справедливой России — За правду", ЛДПР и КПРФ.

В Единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в МО "Автово" пройдут выборы депутатов в муниципальный совет. Сейчас на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии указано 67 кандидатов.

Константин Леньков