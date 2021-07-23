Рабочая группа по жалобам ГИК обсудила отказы "Яблоку" в ИКМО "Ланское"

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии 23 июля провела заседание, на котором рассматривались жалобы кандидатов "Яблока" на муниципальных выборах в МО "Ланское", получивших отказ в регистрации.

Член Горизбиркома Ольга Покровская рассказала ЗАКС.Ру, что рабочая группа не высказывала своего отношения по ситуации в ИКМО "Ланское", так как кандидаты, получившие отказ, решили оспорить решение избирательной комиссии через суд. В таком случае Горизбирком приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в законную силу.

- Рабочей группе точно известно, что четыре из пяти кандидатов одновременно подали заявления в суд. В этом случае мы не можем рассматривать. Про пятую неизвестно. Будем выяснять этот вопрос. Мы договорились, что если до понедельника-вторника ее заявление в суде не появится, то будем принимать решения. Я, конечно, буду настаивать на том, чтобы решение ИКМО было отменено, - заявила Покровская.

Днем 23 июля Приморский районный суд зарегистрировал иск пятой кандидатки от "Яблока" Юлии Бобылевой к ИКМО "Ланское".

Покровская также добавила, что не согласна с позицией представителя ИКМО "Ланское" Игоря Стульбы, присутствующего на заседании, и считает ее ошибочной.

- Его позиция в точности соответствует позиции ИКМО. Я еще раз говорю. ИКМО приняла неправильное решение. Они считают, что если решение о выдвижении принимало бюро партии, то значит выдвигаются кандидаты от федеральной партии. Но это не так. Дело в том, что бюро исполняло в этот момент полномочия бюро Санкт-Петербургского регионального отделения. На этот счет есть соответствующие записи, и в уставе соответствующие решения принимались. Поэтому его позиция неправильная, - считает Покровская.

Стульба прежде представлял интересы ИКМО на судах с оппозиционерами. Например, после муниципальных выборов 2019 года он представлял ИКМО "Екатерингофский" и ИКМО "Морские ворота". Кроме того, его родственница, Надежда Стульба, идет на выборы в муниципальный совет МО "Ланское" самовыдвиженцем.

Ранее, 17 июля ИКМО "Ланское" отказала в регистрации всем пятерым кандидатам "Яблока" якобы из-за выдвижения от структурного подразделения партии, полномочия которого были приостановлены. "Яблочники" решили оспорить это решение в Приморском районном суде. Обжаловать решение избирательной комиссии через суд также будет Илья Мохов и Роман Лунев, кандидаты от "Справедливой России - За правду". Всего на данный момент было оказано 13 из 29 кандидатов.

В Единый день голосования 19 сентября в МО "Ланское" пройдут муниципальные выборы по 2-му избирательному округу. В январе 2020 года Приморский районный суд отменил итоги предыдущих выборов из-за незаконного отказа в регистрации кандидату от "Справедливой России" Павлу Чупрунову.

Константин Леньков