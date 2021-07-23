Четверо"яблочников" подали в суд на ИКМО "Ланское" из-за отказа в регистрации

Приморский районный суд 22 июля зарегистрировал четыре иска незарегистрированных кандидатов "Яблока" к ИКМО "Ланское". Дмитрий Лысов, Михаил Молчанов, Николай Солодков и Анна Ширяева намерены оспорить решение об отказе в регистрации.

Формальным поводом для отказа стала приостановка полномочий руководства городского отделения партии. Истцы считают, что повлиять на регистрацию кандидатов в МО "Ланское" это не могло - кандидаты были выдвинуты федеральным бюро.

— Мы просим отменить решения об отказе. Мы все документы предоставили. Суть в том, что нас действительно выдвигало петербургское отделение, но решение принимало бюро по Москве, — рассказал ЗАКС.Ру экс-кандидат Солодков.

Пятый кандидат от "Яблока" Юлия Бобылева ещё не подала свой иск. Она сообщила ЗАКС.Ру, что намерена сделать это в ближайшее время. Ее заявление станет шестым иском к избирательной комиссии МО "Ланское". Раньше всех в суд поступили документы Ильи Мохова, кандидата от "Справедливой России".

По состоянию на 23 июля известно о 13 отказах в регистрации на муниципальные выборы в МО "Ланское", которые пройдут в Единый день голосования 19 сентября. Всего документы подало 29 кандидатов.

Напомним, в МО "Ланское" пройдут выборы только по одному из четырёх округов. Все будет избрано пятеро кандидатов. Результаты голосования 2019 года было отменено в судом в январе 2020 года из-за незаконного отказа в регистрации кандидата от "Справедливой России" Павла Чупрунова.

Константин Леньков