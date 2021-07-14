МГЕР, активисты и домохозяйки: ИКМО "Ланское" закончила прием документов кандидатов

ИКМО "Ланское" 11 июля завершила прием документов от кандидатов в муниципальные депутаты по второму избирательному округу МО "Ланское". Выдвинулись на выборы 29 претендентов, из которых избраться в совет смогут лишь пятеро. Своих кандидатов представили пять партий: "Единая Россия", "Яблоко", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ и ЛДПР. Кроме них, на выборы пойдут еще шестеро самовыдвиженцев. О том, кто будет бороться за мандаты в МО "Ланское" - в материале ЗАКС.Ру.

От "Единой России" на пост муниципального депутата претендует Серафима Мешалкина. В карточке кандидатки в ГАС "Выборы" указано, что она работет курьером информационной службы МКУ "Черная речка", при этом в местной одноименной газете с марта Серафима Мешалкина значится главным редактором. Девушка также занимает пост председателя молодежного совета МО "Ланское" и состоит в "Молодой гвардии Единой России". С 2018 года кандидатка возглавляет образовательный проект МГЕР. Это будет ее третья по счету кампания. В 21 год Мешалкина принимала участие в муниципальных выборах 2019 года сразу в двух МО: "Сампсониевское", где набрала 782 голоса, и "Московские ворота". Там за нее проголосовал лишь один человек. Еще один кандидат "Единой России", Ширалиев Рауф Мусафат Оглы, тоже в прошлом несостоявшийя мунициплаьный депутат. На выборах 2019 года он выдвигался в совет МО "№75", где занимал пост председателя молодежного совета, но не был избран. Тогда он набрал 260 голосов. Другие кандидаты от "Единой России" (директор студии английского языка в Магнитогорске Анастасия Ковшенина, работник фабрики по производству дрожжей Юрий Омельянович и Константин Шестопалов) до этого не участвовали в выборах.

Представлять ЛДПР на выборах в МО "Ланское" будут глава ТСЖ "Наш дом" Элина Пайкина, родсвенница депутата Государственной думы Бориса Пайкина (ЛДПР), студентка СПбГУПТД Наталья Томберг, Денис Меляницкий, выдвигавшийся в 2019 году в МО "Ивановский" и обладательница титула "Вторая вице-мисс Парламентаризм-2018" Анастасия Грамотеева, набравшая на прошлых муниципальных выборах в МО "Смолячково" 26 голосов. Самым молодым кандидатом стал 19-летний Мурат Мухамбетов, который нацелился на депутатский мандат еще в январе этого года. Он рассказал ЗАКС.Ру, что состоит в партии уже пять лет. Сначала в молодежном отделении, а потом как полноправный член. К выдвижению он относится с некоторым волнением. По его словам, он не ожидал, что партия выдвинет его в МО "Ланское". Он также сообщил, что 13 июля ему пришло уведомление от ИКМО о найденных ошибках в его документах. Избирательная комиссия дала ему три дня на исправление неточностей. Каких именно, кандидат не уточнил.

От коммунистов на выборы в МО "Ланское" пойдут трое кандидатов. Это Андрей Фёдоров, которому ИКМО "Литейный округ" отказала в регистрации на муниципальных выборах 2019 года. Ещё один 19-летний кандидат Кирилл Кириличев, студент. Также КПРФ выдвинула по второму округу Марию Титову, бывшего депутата МО "Черная речка". В 2003 году Титова выдвигалась в Законодательное собрание по 41-му избирательному округу. На тех выборах победил нынешний председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Среди кандидатов от "Справедливой России - За правду" в МО "Ланское" - активист Илья Мохов и Роман Лунев. Мохов уже пытался выдвинуться по этому округу в 2019 году. Лунев тоже принимал участие в прошлых муниципальных выборах, но в МО "Сосновское", где избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Позже Горизбирком Петербурга обязал ИКМО зарегистрировать Лунева, но избраться у него не получилось. Вместе с ними от "Справедливой России" пойдут юрист Владимир Баскаков, обладатель Кубка Северо-Западного региона по пляжному футболу среди мужских команд Дмитрий Воронович и юрисконсульт Евгений Ниденс.

От "Яблока" в МО "Ланское" пойдут член партии Дмитрий Лысов и четверо местных активистов: участник "Команды Черной речки" Михаил Молчанов, Анна Ширяева, выступающая против строительства апарт-отелей на Черной речке, а также Николай Солодков и Юлия Бобылева, которые не смогли избраться в МО "Черная Речка" (сейчас МО "Ланское) в 2019 году.

Кроме кандидатов от партий документы на участие в выборах по второму округу МО "Ланское" подали шестеро самовыдвиженцев. Среди них специалист по развитию Сергей Титаренко, также участвующий в выборах в Законодательное собрание по 3-му округу. Еще за место муниципального депутата в качестве самовыдвиженца поборется Надежда Стульба, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №324 Курортного района Петербурга. Также документы подали домохозайки Ксения Панчихина и Жанна Манахова и домохозяин Антон Букин. Еще один самовыдвиженец - индивидуальный предприниматель Илья Щевелев.

Сейчас муниципальный совет МО "Ланское" состоит из 13 представителей "Единой России". Недавно с сайта МО исчезли данные двух депутатов: Дмитрия Старикова и Вараздата Чангяна. Как рассказал Стариков ЗАКС.Ру, он добровольно сложил свои полномочия из-за обнаруженных ошибок в декларации. Каких именно, Стариков уточнять не стал. Его бывший коллега Чангян тоже не стал раскрывать подробности досрочного сложения полномочий. Немного иначе сложилась судьба двух других депутатов: Александра Старых и Антона Капралова. В своих декларациях они не указали имущество членов их семей, за что получили запрет занимать должности в муниципальном совете.

В январе 2020 года Приморский районный суд отменил итоги муниципальных выборов по второму округу в МО "Черная речка". Кандидат от "Справедливой России" Павел Чупрунов вместе с городским отделением партии подал в суд на избирательную комиссию из-за отказа регистрировать эсеров на муниципальных выборах в 2019 году. Более того, кандидатуру Чупрунова не стали регистрировать даже после того, как суд признал отказ в его регистрации незаконным. Это и стало причиной отмены результатов выборов по округу, в котором он выдвигался. Изначально эсеры добивались отмены результатов голосования по всему муниципалитету, но суд удовлетворил их требования лишь по второму округу, в результате чего пятеро депутатов лишились своих мандатов. Среди них был родной брат председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова Василий.

Константин Леньков