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Новости 13:33

Памфилова хочет, чтобы региональные власти помогали кандидатам со сбором подписей

фото ЗакС политика Памфилова хочет, чтобы региональные власти помогали кандидатам со сбором подписей

Региональным органам власти следует облегчать кандидатам сбор подписей и способствовать ему, считает глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она ссылается на трудности, сопряженные с пандемией и сопутствующими ограничениями.

"Хочу выразить свою озабоченность, обратиться к нашим регионам и комиссиям. Видимо придется мне повторно направить телеграмму нашим руководителям исполнительной власти по поводу того, чтобы более внимательно отнеслись к нуждам наших кандидатов и партий по сбору подписей", - цитирует фрагмент выступления чиновницы "Интерфакс".

Памфилова подчеркнула, что важно предоставлять кандидатам равные возможности для сбора подписей. У ряда оппозиционеров, в том числе в Петербурге, с этим имелись проблемы, из-за чего председателю ЦИК пришлось обратиться к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву: его подчиненные не раз задерживали сборщиков.

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