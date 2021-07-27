В Смольном обозначили два сценария развития туризма в зависимости от темпов вакцинации

Два возможных варианта развития туризма в Петербурге представил глава профильного комитета Сергей Корнеев на заседании городского правительства 27 июля.

Согласно базовому сценарию, который будет обеспечен ускоренными темпами вакцинации, вырастет рост числа зарубежных туристов, восстановится докризисный поток делового, а также медицинского и санаторно-курортного туризма, увеличится количество оффлайн-мероприятий и появятся новые креативные пространства. По данным Корнеева, в таком случае восстановить докризисный уровень туристского оборота можно будет в течение двух лет.

Консервативный сценарий предусматривает низкие темпы вакцинации. В таком случае, границы станут открываться постепенно, внутренний туризм будет развиваться постепенно и сохранится оффлайн-формат мероприятий. Докризисного уровня, по словам главы комитета, при этом сценарии удастся достигнуть в течение 2-5 лет.

Корнеев отметил, что развивать туризм необходимо не только из экономических, но и из репутационных соображений.

- Приехавший из-за рубежа в Санкт-Петербург уже ничего негативного не скажет про нашу страну, потому что нам есть чем гордиться, - заявил глава комитета.

Ранее в Смольном объявили, что вклад отрасли туризма в экономику Петербурга в 2020 году составил 109,7 млрд.