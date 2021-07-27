Ирину Фатьянову сняли с выборов в ЗакС Петербурга

На заседании Территориальной избирательной комиссии №18 27 июля члены комиссии приняли решение об аннулировании статуса самовыдвиженки Ирины Фатьяновой в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Причиной стала ее работа в петербургском штабе Алексея Навального*, который она возглавляла до его закрытия.

— Я, к сожалению, с проектом решения не знакомилась, но знаю, что оно противоречит закону и в том числе член городской избирательной комиссии Краснянский высказывался, что никаких законных оснований для невыдвижения меня как кандидата нет. Ничего с тех пор не изменилось. Ваше решение я в любом случае буду оспаривать, — заявила Фатьянова на заседании комиссии.

Ирина Фатьянова планировала выдвигаться в Законодательное собрание по 3-му избирательному округу (Петроградский район). Изначально она планировала выдвигаться от "Яблока", но вместо неё партия выставила в этом округе адвоката Ксению Михайлову. Фатьянова решила идти на выборы самовыдвиженцем. Для этого ей нужно было собрать около 4,4 тысяч подписей за выдвижение. За неделю до окончания сбора подписей, за ее выдвижение расписалось около 3 тысяч человек.

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

Константин Леньков