Беглов призвал поддержать депутатов, участвующих в думских выборах

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства 27 июля похвалил действующих депутатов Заксобрания и Государственной думы за совместную работу. После этого градоначальник призвал оказать поддержку тем из них, кто баллотируется в новый созыв Госдумы.

"Та помощь, которую оказали депутаты Государственной думы, они были очень значительны. И поэтому, безусловно конечно, то, что касается сегодняшних выборов, особенно в Государственную думу, для нашего города это очень важно. Важно, чтобы как можно больше представителей города были в Государственной думе. Поэтому я просил бы всех отнестись к этому с большим вниманием, пониманием и оказанием поддержки всем депутатам, которые баллотируются в Государственную думу. Для нас это задача номер один", - заявил Беглов.

Позже губернатор поблагодарил присутствовавшего депутата ЗакСа от КПРФ Ирину Иванову за предложения, которые та ежегодно вносит в проекты бюджета. По словам главы города, к ее инициативам прислушиваются в Смольном.

Напомним, ранее, выступая на конференции петербургского отделения "Единой России" Беглов хвалил единороссов и критиковал депутатов ЗакСа от КПРФ и "Яблока". Позже "яблочники" потребовали привлечь губернатора за это к административной ответственности. По их мнению, речь главы города попадает под действие статьи 5.45 КоАП РФ (использование преимуществ должностного положения в период избирательной кампании).