           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:13

Беглов призвал поддержать депутатов, участвующих в думских выборах

фото ЗакС политика Беглов призвал поддержать депутатов, участвующих в думских выборах

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства 27 июля похвалил действующих депутатов Заксобрания и Государственной думы за совместную работу. После этого градоначальник призвал оказать поддержку тем из них, кто баллотируется в новый созыв Госдумы. 

"Та помощь, которую оказали депутаты Государственной думы, они были очень значительны. И поэтому, безусловно конечно, то, что касается сегодняшних выборов, особенно в Государственную думу, для нашего города это очень важно. Важно, чтобы как можно больше представителей города были в Государственной думе. Поэтому я просил бы всех отнестись к этому с большим вниманием, пониманием и оказанием поддержки всем депутатам, которые баллотируются в Государственную думу. Для нас это задача номер один", - заявил Беглов.

Позже губернатор поблагодарил присутствовавшего депутата ЗакСа от КПРФ Ирину Иванову за предложения, которые та ежегодно вносит в проекты бюджета. По словам главы города, к ее инициативам прислушиваются в Смольном.

Напомним, ранее, выступая на конференции петербургского отделения "Единой России" Беглов хвалил единороссов и критиковал депутатов ЗакСа от КПРФ и "Яблока". Позже "яблочники" потребовали привлечь губернатора за это к административной ответственности. По их мнению, речь главы города попадает под действие статьи 5.45 КоАП РФ (использование преимуществ должностного положения в период избирательной кампании).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости27 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru