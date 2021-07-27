Галкина встала в пикет в поддержку Фатьяновой

Депутат МО "Морской" Ольга Галкина вышла в одиночный пикет к зданию Санкт-Петербургской избирательной комиссии с требованием дать возможность участвовать в выборах в ЗакС бывшей главе петербургского штаба Алексея Навального (признан экстремистской организацией) Ирине Фатьяновой.

На плакате, фотографию которого мундеп разместила в Instagram, было написано обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Действия Горизбиркома и территориального избиркома № 18 Галкина назвала "беспределом".

Ранее ТИК № 18 решила аннулировать выдвижение Фатьяновой в депутаты ЗакСа. Причиной стала ее работа в штабе Навального.

Напомним, Фатьянова шла на выборы от Петроградского района. Она планировала зарегистрироваться самовыдвиженкой и несколько недель собирала подписи избирателей в свою поддержку.

Фото: Instagram/ Ольга Галкина