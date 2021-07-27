Петербургскому депутату Ковалю продлили арест на три месяца

Городской суд Петербурга 27 июля продлил арест члена фракции "Единая Россия" в Заксобрании Романа Коваля, сообщил ЗАКС.Ру его адвокат Игорь Резонов.

Единоросс останется в СИЗО до 29 октября. Резонов рассказал, что сторона защиты уже заканчивает ознакомление с материалами дела. Адвокат предположил, что рассмотрение дела по существу начнется в течение 1-1,5 месяцев.

Коваля обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он находится в СИЗО с 31 июля 2020 года. Следствие считает, что депутат был автором поправок в проект бюджета Петербурга на 2018 год, в результате принятия которых средства из городской казны шли родильным домам и другим медучреждениям, а те, в свою очередь, заключали контракты на поставку оборудования с фирмами предпринимателя Михаила Лихолетова. Бизнесмен в ответ якобы перечислял процент от своей прибыли единороссу. Лихолетов проходит по делу свидетелем.

По версии следствия, Ковалю через его бывшего помощника Андрея Гришина могло быть передано 16,911 млн рублей, в том числе 2 млн, после получения которых Гришина задержали. Экс-помощник в декабре дал признательные показания и заключил досудебную сделку со следствием.

Позже раскаялся и Коваль. Однако защита считает, что действия депутата попадают под статью о мошенничестве в составе группы лиц с использованием должностного положения (159 УК РФ), а не под ту, по которой он находится под стражей.