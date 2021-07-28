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Новости 13:05

Макаров прокомментировал снятие с выборов Фатьяновой

фото ЗакС политика Макаров прокомментировал снятие с выборов Фатьяновой

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров считает, что Территориальная избирательная комиссия 18 не могла не аннулировать выдвижение в депутаты ЗакСа бывшей главы регионального штаба Навального* (признан экстремистской организацией) Ирины Фатьяновой. Об этом председатель парламента заявил на брифинге 28 июня. 

- Ее снимали не потому, что им так вздумалось, втемяшилось. Есть решение Министерства юстиции Российской Федерации, есть решения судов, которые предписывают им это сделать. Они приняли документы, дали возможность работать, но когда есть решения Министерства юстиции и судов, они обязаны это сделать, - сказал Макаров. 

Напомним, решение об аннулировании выдвижения "навальнистки" было принято накануне. Фатьянова продолжает собирать подписи за свою регистрацию кандидатом и намерена оспорить позицию ТИК 18.

Сергей Еремеев

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