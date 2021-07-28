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Минздрав разрешил петербургской компании BIOCAD тестировать свою COVID-вакцину на людях

фото ЗакС политика Минздрав разрешил петербургской компании BIOCAD тестировать свою COVID-вакцину на людях

Министерство здравоохранения выдало положительное заключение на прошение петербургской частной компании BIOCAD позволить ей приступить к тестированию собственной вакцины от COVID-19 на людях, проинформировал представитель фирмы Павел Яковлев "Эхо Москвы".

В первом этапе клинических исследований примут участие 360 человек. В целом испытания рассчитаны на 5 лет, однако в BIOCAD выражают надежду на скорейшее завершение изысканий.

Добавим также, основатель и генеральный директор компании Дмитрий Морозов попал в перечень претендентов на звание почётного гражданина Петербурга. В этом году в "финал" он, впрочем, не попал: депутаты Заксобрания отдали свои голоса иным кандидатам.

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