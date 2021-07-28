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Попова: Вакциной от коронавируса "Спутник V" полностью привились около 20 млн россиян

фото ЗакС политика Попова: Вакциной от коронавируса "Спутник V" полностью привились около 20 млн россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления в российском обществе "Знание" заявила, что от коронавируса полностью привились более 20 млн россиян, передает РИА "Новости".

По словам Поповой, полный цикл вакцинации из двух прививок препаратом "Спутник V" прошли около 20 млн россиян. Около миллиона привились "ЭпиВакКороной", около 300 тысяч - "КовиВаком".

Ранее Попова заявила, что в последние полгода коронавирус интенсивно мутирует и становится гораздо более изменчивым. Пока в ряде стран мира, в том числе в России, бушует индийский штамм коронавируса, известный как "дельта".

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