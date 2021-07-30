Член ГИК от "Единой России" Ахадова попросила Горизбирком внимательнее проверить подписи РПСС

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от "Единой России" Наргис Ахадова на заседании 30 июля попросила коллег внимательно подойти к вопросу проверки подписей в поддержку выдвижения Российской партии свободы и справедливости в Законодательное собрание Петербурга, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.



Подписи партия сдала в Горизбирком вечером 29 июля. В разговоре с ЗАКС.Ру Ахадова сообщила, что у нее возникли сомнения в подлинности автографов избирателей.

⁃ Я присутствовала при сдаче, посмотрела подписные листы, и, честно говоря, у меня закрались сомнения в легитимности этих подписей, потому что они практически все, на мой взгляд, были написаны одной рукой. Я не могу этого утверждать, поэтому прошу электронную систему проверки этих подписей, чтобы определить, - поделилась Ахадова.

Она отметила, что это ее личные сомнения, кторый ей хотелось бы развеять. Ахадову поддержал член ГИК от КПРФ Андрей Беляков. Он заявил на заседании, что партия РПСС якобы не была замечена на улице при сборе подписей.

⁃ Возникают определенные вопросы, почему мы не видели, как эта партия собирает подписи, - отметил Беляков.

Он добавил, что РПСС сдала подписи раньше всех партий. По его словам, обычно автографы приносят в самый последний момент, потому что их сбор - очень сложный процесс.

Напомним, координатор предвыборной кампании РПСС в Петербурге Андрей Анохин - депутат ЗакСа. В парламент на прошлых выборах он прошёл при поддержке "Единой России". В апреле 2021 года депутат покинул ряды единороссов, раскритиковав руководителя реготделения партии и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

София Саттарова