ЦИК исключил из федеральных списков в Госдуму кандидатов от "Коммунистов России" и "Яблока"

Центризбирком решил исключить кандидата от партии "Коммунисты России" Николая Толчанова и кандидата от партии "Яблоко" Николая Кислицу из федеральных списков для участия в выборах в Госдуму, передает ТАСС.

Толканова исключили из списка "Коммунистов России" на основании решения восьмого этапа внеочередного съезда партии. Кислица исключен из списка "Яблока" на основании решения исполкома бюро партии - несколько дней назад он скончался.

Ранее ЦИК исключил Павла Грудинина из списка КПРФ, Елену Шувалову из списков РПСС и некоторых других кандидатов разных партий.

Выборы в Госдуму, а также в Заксобрание Петербурга назначены на 19 сентября, голосование по ним продлится три дня, с 17 по 19 число включительно.