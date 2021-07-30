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Новости 14:48

Адвокаты сообщили об исчезновении московской сторонницы "лимоновцев"

фото ЗакС политика Адвокаты сообщили об исчезновении московской сторонницы "лимоновцев"

Представительница незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Екатерина Бирюкова перестала выходить на связь вскоре после своего задержания 30 июля, передают "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката Елену Шереметеву. В последний раз с Бирюковой связывались, когда она находилась в ОВД "Текстильщики". При этом в самом участке отрицали ее нахождение на месте.

Ранее нацболы объявили о всероссийской протестной акции "За честные выборы", вскоре после чего интерес силовиков к ним увеличился: так, уже во второй раз за нынешнее лето арестовали на 15 суток лидера столичного отделения другороссов Ольгу Шалину. Накануне лимоновцы провели яркий перфоманс у петербугского здания Минюста, протестуя против снятия с выборов сильных кандидатов и уподобляя происходящее "политическому карантину".

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