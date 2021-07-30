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Росприроднадзор оценил в 374 млн рублей ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми

фото ЗакС политика Росприроднадзор оценил в 374 млн рублей ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми

Имевший место в мае инцидент с разгерметизацией нефтепровода на территории республики Коми нанес реке Колва ущерб в размере 374 млн 186 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты из федерального Росприроднадзора. Сумму ущерба, нанесенного все той же компанией "Лукойл" почвам, в ведомстве обещают огласить позднее.

Авария случилась 11 мая, а в ее ликвидации задействовали 230 специалистов, использовавших 70 единиц техники. Ранее отмечалось, что всего окружающую среду попало порядка 90 тонн горючего. По факту загрязнения вод было возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что глава Коми Владимир Уйба, общаясь по следам происшествия с жителями местного села Мутный материк, дал понять, что жаловаться непосредственно президенту не следуеет, поскольку "для вас я - Путин". В Кремле отнеслись к этой фразе с пониманием.

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