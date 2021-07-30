           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:59

"Коммунисты России" намерены подать жалобу в ЦИК на отказ Горизбиркома заверять список их кандидатов

фото ЗакС политика "Коммунисты России" намерены подать жалобу в ЦИК на отказ Горизбиркома заверять список их кандидатов

Лидер петербургского отделения "Коммунистов России" Сергей Малинкович в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что 2 августа партия намерена направить в Центральную избирательную комиссию жалобу на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии - последняя решила не заверять список кандидатов партии в депутаты Законодательного собрания города. Горизбирком назвал основанием для отказа отсутствие в пакете документов нотариально удостоверенной копии документа о государственной регистрации петербургского отделения. 

Малинкович считает, что настоящая причина отказа в другом. По его словам, парламентские партии, чьи представители входят в состав Горизбиркома, якобы не хотят допускать до выборов конкурентов.

- Это просто позиция с одной стороны - Смольного, с другой стороны - партий, представленных в Горизбиркоме. Конечно, они не хотят конкурентов, - считает Малинкович. 

Он уверен, что до выборов в ЗакС в Петербурге не допустят и большинство других непарламентских партии. Сложившийся "консенсус" партий в ЗакСе хочет остаться в прежнем составе, считает Малинкович.

"Коммунисты России" планирует провести протестные акции - пикеты с раздачей бумаг со своей позицией, рассказал лидер партии в Петербурге. Он напомнил, что подобная ситуация с отказом "Коммунистам России" выдвигаться в городе произошла в 2016 году. Тогда члены партии объявили голодовку в качестве протеста. В этот раз на такие меры не пойдут из-за коронавируса, чтобы не рисковать здоровьем людей, заявил Малинкович. 

 

София Саттарова / фото ЦК партии "Коммунисты России"

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Малинкович Сергей Александрович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости30 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru