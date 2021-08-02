На "яблочника" Вишневского подали жалобы для снятия с выборов

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что на него подали две жалобы в территориальные избиркомы с требованием снять парламентария с выборов. Вишневский баллотируется от "Яблока" в ЗакС Петербурга по округу №2 и в Государственную Думу по округу №216 - оба в Центральном районе.

Депутат рассказал, что с выборов в Госдуму его хочет снять кандидат от "Зеленой альтернативы" Алексей Терехов, а с выборов в городской парламент - тезка-самовыдвиженец Борис Вишневский. По данным ЗАКС.Ру и других СМИ, ранее тезку "яблочника" звали Виктор Быков, он является соратником вице-спикера ЗакСа Сергея Соловьева. Терехов и самовыдвиженец Вишневский (Быков) настаивают на том, что помощь Вишневского от "Яблока" задержанным во время протестных акций - это якобы причастность к деятельности экстремистских организаций, сообщил депутат. Он уточнил, что основаниями для жалоб поступили его записи в социальных сетях.

- Я написал свои возражения, что ни к какому экстремизму отродясь не был причастен, а мои посты, на которые они ссылаются, это исключительно вопросы прав задержанных на январских и февральских акциях. Видимо, по такой логике, надо объявить причастных к эстремисткой деятельности всех адвокатов, правозащитников, волонтеров, журналистов, которые об этом писали - так можно далеко зайти, - считает Вишневский от "Яблока".

Напомним, зимой 2021 года в разных городах России, включая Петербург, проходили акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. Позже Московский городской суд признал его организации экстремистскими. Согласно новому законодательству, связанные с ними люди не могут принимать участие в выборах в течение нескольких лет.

София Саттарова