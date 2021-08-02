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Процент подхвативших коронавирус среди привитых в Ленобласти оказался ниже петербургского

фото ЗакС политика Процент подхвативших коронавирус среди привитых в Ленобласти оказался ниже петербургского

Комитет по здравоохранению Ленинградской области обнародовал данные о числе тех граждан, которые привились от коронавируса и тем не менее подхватили инфекцию. Таковых чиновники насчитали 1,2%. Из них никому не потребовалась реанимация, и чаще всего граждане из этой категории переносят болезнь либо в легкой форме, либо вовсе бессимптомно.

Чиновники отмечают, что в регионе растет доля граждан, которые прививаются повторно. В общем и целом прививку сделали почти 424,4 тысяч жителей, из них 304,8 тысяч прошли через обе необходимых инъекции. Для всех желающих работают 111 пункта вакцинации.

Отметим, что сегодня же, 2 августа, стало известно, что в Петербурге из 860 тысяч прошедших полный цикл вакцинации граждан впоследствии заразились коронавирусом 14,6 тысяч (1,7%).

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