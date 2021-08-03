Суд отказался назначить меру пресечения мурманской активистке Грудиной

Октябрьский суд Мурманска отказался удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения экс-главе регионального штаба Навального* Виолетте Грудиной в виде запрета определенных действий по "санитарному делу" (ст. 236 УК РФ), об этом Грудина сообщила в Telegram-канале.

По словам Грудиной, после суде ее отвезли к следователю. В итоге активистку взяли под подписку о невыезде. Она добавила, что в отношении нее ведется проверка по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга).

После следователя активистку повезли домой на обыск. Дверной замок пришлось вскрывать из-за того, что в больнице у Грудиной пропали ключи. По ее словам, оперативники изъяли у нее средства предвыборной агитации.

Две недели назад Октябрьский суд Мурманска удовлетворил требование местного Роспотребнадзора госпитализировать Грудину до получения отрицательного теста на COVID-19 - несмотря на то, что активистка предоставила отрицательные тесты. Это случилось после того, как она объявила о намерении участвовать в выборах депутатов в Городской совет Мурманска.

23 июля Грудина попыталась передать документы через руководство больницы в соответствии с п. 5 ст. 33 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в случае болезни кандидата документы для участия в выборах должны быть переданы в ТИК администрацией лечебного учреждения, в котором находится претендент). Однако, как сообщает Грудина, документы так и не поступили в ТИК. После этого активистка объявила голодовку.

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.