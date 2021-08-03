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"Коммунисты России" подали жалобу в ЦИК на отказ в заверении их списка кандидатов в ЗакС

фото ЗакС политика "Коммунисты России" подали жалобу в ЦИК на отказ в заверении их списка кандидатов в ЗакС

Партия "Коммунисты России" направила в Центризбирком жалобу на отказ в заверении списка кандидатов в депутаты Заксобрания Петербурга, сообщили представители партии.

Руководитель отделения Сергей Малинкович заявил, что партия считает отказ "чисто формальным" и "политическим". По его словам, члены партии намерены выйти в одиночные пикеты.

О намерении подать жалобу Малинкович сообщил ЗАКС.Ру 30 июля. Напомним, Горизбирком отказал в регистрации списка из-за отсутствия в пакете документов нотариально удостоверенной копии документа о государственной регистрации петербургского отделения. 

В 2016 году "Коммунисты России" тоже сталкивались с отказом в регистрации списка. Тогда члены партии объявили голодовку в знак протеста. В этом году, по словам Малинковича, от этой меры решили отказаться из-за коронавируса, чтобы не рисковать здоровьем людей.

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