Самовыдвиженец Федосеев сдал подписи в ТИК

Члены ТИК №7 в ночь на 4 августа закончили подсчет подписей за выдвижение кандидата в Законодательное собрания Саввы Федосеева. Комиссия приняла 4838 подписей. Подсчёт документов продолжался до часа ночи.

Чтобы попасть в бюллетень, Федосееву необходимо было собрать от 4779 автографов избирателей. Теперь избирательной комиссии предстоит принять решение о регистрации кандидата.

Пока комиссия проверяла предоставленные самовыдвиженцем подписи в его поддержку, в фойе администрации Кировского района, где находится ТИК №7, итога ожидали сторонники Федосеева. Они находились там на протяжении пяти часов после того, как комиссия попыталась отказаться принимать подписи за выдвижение самовыдвиженца.

Активист движения "Общество.Будущее" Савва Федосеев идёт в Законодательное собрание по 17-му избирательному округу. В карточке кандидата на сайте Горизбиркома указано, что он окончил Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица и сейчас работает кузнецом.

Кроме него по этому зарегистрированы Владислав Горский ("Справедливая Россия — За правду"), Михаил Круглов (ЛДПР), Андрей Палевич ("Яблоко") и Сергей Масликов (КПРФ). Ещё ожидают регистрации Ольга Герасина из "Новых людей" (она сдала подписи 3 августа, перед Федосеевым), Сергей Ардашев от "Родины", Андрей Бабин из "Партии роста", а также действующий депутат ЗакСа по этому округу единоросс Денис Четырбок ("Единая Россия").

Константин Леньков