"Осуждение без деяния": Политолог Рогов истолковал новые механизмы снятия с выборов

Политолог Кирилл Рогов проанализировал юридические и электоральные инновации последнего времени в России, которые, как показывает текущая кампания в Госдуму и региональные парламенты, позволяют массово не допускать до выборов критиков власти. Происходящее с последними эксперт охарактеризовал как "категориальную криминализацию", и суть этого явления, по его словам, состоит в том, что человек становится виновным просто за связь в любой форме с той или иной структурой. Причем и криминализуют неудобную структуру, и снимают с выборов ее симпатизанта зачастую без суда сами чиновники, что Рогов находит формой антиконституционного поражения в правах. Ярчайший пример для него - это некая аффилированность со структурами Алексея Навального, признанными экстремистскими.

"Вы ничего не делали, а вас судят. Вы лишены прав, несмотря на то, что состав вашего прегрешения никто никогда не определял и его не надо определять. Вы лишаетесь каких-то прав и нельзя назвать ту вещь, которую вы сделали и за которую лишаетесь. И это вот такое осуждение без деяния – это из той категории, как говорили в советские времена, когда судят за инакомыслие", - рассудил специалист на "Эхе Москвы".

Политолог напомнил, что по Конституции не могут быть допущенными до выборов только люди, отбывающие реальный срок по приговору суда и недееспособные, что опять же должно быть доказано судом, тогда как все остальные поводы для снятия - надуманные и требуют тщательного разбирательства.

"У вас нет деяния, но ваши некоторые качества не подходят режиму, поэтому он вас лишает прав, осуждает, лишает избирательного права, сажает даже в тюрьму при определенных обстоятельствах", - описал он текущую политическую реальность в РФ.

Отметим, что таким образом, в частности, на довыборы в Мосгордуму не пустили Илью Яшина, а накануне сняли с выборов в Псковское областное собрание депутатов Льва Шлосберга. Примечательно, что последний никогда и никак не был связан с командой Алексея Навального и, более того, регулярно расходился с "навальнистами" по ключевым вопросам. Тем не менее, для решения облизбиркома хватило его выхода на несанкционированную акцию 23 января.

фото: Кирилл Рогов / Facebook