Депутата МГД Ступина не стали лишать статуса адвоката за участие в акции "навальнистов"

Депутата Мосгордумы Евгения Ступина, представляющего КПРФ и поддерживающего несистемного оппозиционера Алексея Навального, не стали лишать статуса адвоката, вопреки представлению Минюста. Об этом сообщило издание "МБХ Медиа". Отказалась на это пойти Адвокатская палата.

Претензии чиновников к Ступину возникли в связи с его участием в несанкционированных протестах 23 января, присутствие депутата на которых, с их точки зрения, "порочит честь и достоинство адвоката" и всячески дискредитирует профессию.

В ответ на претензии сам депутат Ступин заметил, что не получает зарплату за свою работу в представительном органе власти, а зарабатывает исключительно адвокатской деятельностью.

На акции 23 января его задержали, после чего оштрафовали на 20 тысяч рублей. Его кандидатуру на выборах 2019 года поддержал проект Навального "Умное голосование".

фото: duma.mos.ru