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Избирком Петербурга зарегистрировал  список "Единой России" в ЗакС

фото ЗакС политика Избирком Петербурга зарегистрировал  список "Единой России" в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 6 августа зарегистрировала список кандидатов от "Единой России" в Законодательное собрание города, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Член Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что после анализа документов единороссов рабочая группа не нашла причин отказывать в регистрации. Всего в списке 74 кандидата, рассказал Зацепа. 

Напомним, ранее Горизбирком зарегистрировал списки КПРФ, ЛДПР, Партии роста, "Справедливой России" и "Яблока". "Коммунистам России" ГИК не заверил список кандидатов. 

Также представители партий и самовыдвиженцы участвуют в выборах депутатов ЗакСа по одномандатным округам. Информация об этих кандидатах отражена на специальной карте ЗАКС.Ру. 

София Саттарова

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