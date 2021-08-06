ГИК самостоятельно зарегистрировал кандидата в депутаты МО "Автово"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 5 августа рассмотрела жалобу самовыдвиженца Александра Чиркова на отказ муниципального избиркома МО "Автово" регистрировать его кандидатом в муниципальные депутаты, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Как рассказал Чирков изданию, ИКМО якобы нашла несколько недостатков в его документах. В частности, ошибкой комиссия посчитала отсутствие скобок в написании даты голосования и наличие предлога "в" при указании мечта проживания, сообщил самовыдвиженец.

— Я написал: "Проживающий в Санкт-Петербурге" — поставил предлог "в", — уточнил Чирков.

По словам члена ГИК Олега Зацепы, ИКМО считала, что самовыдвиженец должен был устранить недостатки в документах в срок выдвижения.

— Получается, что, с точки зрения ИКМО, на извещение [о недостатках в документах] от 26 июля кандидат должен был отреагировать не позднее 25 июля, — пояснил член ГИК.

Он добавил, что рабочая группа по жалобам предлагает Горизбиркому самостоятельно зарегистрировать Чиркова как кандидата в муниципальные депутаты:

— Принимая во внимание довольно непримиримую позицию ИКМО, принимая во внимание то, что мы изучили все документы, которые представляются для выдвижения и регистрации кандидата, рабочая группа сочла возможным зарегистрировать его самостоятельно.

Это предложение поддержали остальные члены Горизбиркома. ГИК самостоятельно зарегистрировал Чиркова как кандидата в мундепы МО "Автово".

Напомним, ранее Горизбирком рассматривал жалобу другого кандидата в депутаты "Автово" на отказ в регистрации. Его обращение в ГИК также удовлетворили, обязав ИКМО пересмотреть вопрос о регистрации.

София Саттарова