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Новости 12:15

Памфилова о снятии Грудинина с выборов: Мы действуем строго по закону

фото ЗакС политика Памфилова о снятии Грудинина с выборов: Мы действуем строго по закону

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью РИА "Новости" заявила, что ЦИК не дает оценку действиям директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, ранее снятого с выборов в Госдуму, и что решение было принято строго в соответствии с законом.

"Какого мы мнения о миллиардере, который много лет подряд выводил в грязные офшоры миллиарды, чтобы не платить в родной стране налоги, на которые можно было бы построить не одну образцово-показательную школу в его "совхозе" – в данном случае не имеет никакого значения. Какая к нам может быть претензия?" - сказала Памфилова.

По ее словам, кандидат может оспорить в суде сведения, предоставленные Генпрокуратурой, если он считает, что они не соответствуют действительности. Тогда суд определит, насколько обоснованным было решение ЦИК.

"Мы действуем строго по закону, так же, как и в отношении Грудинина: нам Генеральная прокуратура представила своё заключение, что у него есть зарубежные активы, и в соответствии с этим мы были обязаны его снять с регистрации", - подчеркнула Памфилова.

Центризбирком исключил Грудинина из федерального списка КПРФ на думские выборы после жалобы его бывшей супруги, рассказавшей о его офшорах на Белизе. Партия обратилась в Верховный суд, считая недопуск своего кандидата до выборов необоснованным и незаконным. В поддержку Грудинина, который занял второе место на президентских выборах в 2018 году, в течение последних двух недель проходили акции в нескольких городах.

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