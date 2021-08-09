Верховный суд отказался восстановить Павла Грудинина на выборах в Госдуму

Верховный суд России признал законным исключение директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму, передает РИА "Новости".

Центризбирком снял Грудинина с выборов в конце июля. Это случилось после того, как его бывшая жена обратилась в Генпрокуратуру, заявив о наличии у Грудинина незадекларированной собственности в Белизе. Генпрокуратура направила эти сведения в ЦИК.

После этого КПРФ обратилась в Верховный суд, требуя восстановить Грудинина на выборах. Партия сочла решение незаконным и необоснованным, настаивая, что оно ущемляет права коммунистов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко высказывался о снятии Грудинина с выборов. Он призывал президента Владимира Путина не допустить "фашитизации", заявлял о намерении КПРФ протестовать, а на одном из заседаний суда назвал предоставленные ЦИК документы "лажой какой-то".