Кандидат в депутаты ЗакСа пожаловался в прокуратуру на хакерские атаки на свои соцсети

Избирающийся в петербургское Заксобрание кандидат от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Владимир Шамахов написал обращение к прокурору Приморского района с просьбой разобраться с хакерскими атаками на свои социальные сети.

Шамахову также досаждают различного рода комментаторы: чаще всего, по его словам, это жители Украины и различных российских городов.

"Тем самым была парализована работа интернет-ресурсов кандидата, в результате чего кандидат был лишён своего права осуществлять предвыборную агитацию установленными законами способами, а избиратели не могли получать достоверную информацию о реальной деятельности кандидата, баллотирующегося по их избирательному округу", - указал Шамахов в своём заявлении.

С аналогичной проблемой столкнулся ещё один кандидат от "Справедливой России – За правду" Александр Новиков. Он рассказал, что Facebook заблокировал его профиль из-за жалоб неких неустановленных лиц.

Шамахов и Новиков считают, что данные действия препятствуют избирательному праву жителей 12-го и 13-го избирательных округов, от которых они выдвигаются. "Атаки" на свои соцсети они расценивают как нарушение ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Кандидаты просят прокуратуру оперативно разобраться в ситуации.