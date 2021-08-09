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Муниципал 9 августа, 20:00

ГИК обязал повторно рассмотреть регистрацию "Единой России" в МО "Автово"

фото ЗакС политика ГИК обязал повторно рассмотреть регистрацию "Единой России" в МО "Автово"

На заседании Санкт-Петербургский избирательной комиссии 9 августа было принято решение обязать ИКМО "Автово" повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов "Единой России" на выборы в МО "Автово".  

Член Горизбиркома Олег Зацепа пояснил, что кандидаты от "Единой России"  не могли предоставить документ о регистрации местного отделения, так как оно не является юридическим лицом. Решение о создании местного отделения все же было представлено. Вопрос о несвоевременном уведомлении о планируемой конференции решился с помощью представленного биллинга от сотового оператора. По этим данным, представители "Единой России" успели вовремя уведомить комиссию. 

Другой член комиссии, Алексей Березин, во время заседания заявил, что общался с представителями ТИК и предположил, что комиссия вновь откажет кандидатам "Единой России". Он считает лучшим вариантом зарегистрировать единороссов в обход ИКМО и признать отказ незаконным. 

— В результате общения мне стала известна информация о намерениях ИКМО "Автово" повторно на тех же основаниях отказать в регистрации кандидатам. У меня есть сомнения, что необходимо отправлять на повторное рассмотрение. В данном случае правильнее было бы зарегистрировать самостоятельно, потому что председатель ИКМО "Автово", пусть и в неформальном разговоре, прямо заявляет, что они готовят отказ всем тем же кандидатам, — заявил Березин, но настаивать на этом он не стал. 

В разговоре с ЗАКС.Ру член комиссии Ольга Покровская рассказала, что для самостоятельной регистрации необходимо ознакомиться со всеми документами кандидатов. 

— Чтобы зарегистрировать кандидата, нужно осмотреть его дело. Все ли там действительно есть. Иначе невозможно. Поскольку этих дел не было представлено, решили так. У ИКМО "Автово" есть повод лишний раз проявить свою приверженность закону. Алексей Викторович [Березин] отлично понимает, что для принятия решения о регистрации необходимо иметь все документы. Я уточнила, есть ли у нас документы этих кандидатов. Их не оказалось, - рассказала Покровская. 

Напомним, ИКМО "Автово" отказала в регистрации всем 19 кандидатам от "Единой России" из-за ошибок в документах, а именно из-за отсутствия справки о регистрации местного отделения партии, а также позднего уведомления комиссии о проводимой конференции, на которой были выдвинуты кандидаты. 

Константин Леньков

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