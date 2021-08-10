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ТИК зарегистрировала Вишневского на выборах в ЗакС по округу

фото ЗакС политика ТИК зарегистрировала Вишневского на выборах в ЗакС по округу

Территориальная избирательная комиссия №30 зарегистрировала как кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга по округу №2 представителя "Яблока" Бориса Вишневского, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Председатель ТИК Владимир Соколов напомнил коллегам, что отказали Вишневскому из-за неточностей в документах, но это решение отменила Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Основные споры вызвал документ о согласовании выдвижения кандидата - он не был, на взгляд комиссии, должным образом оформлен, отметил Соколов.

 ⁃ Я как член комиссии, который давно работает, продолжаю настаивать на том, что избирательному объединению надо чуть более внимательно относится к оформлению документов. <…> Но Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила иначе, я с ней спорить не могу, - сказал председатель ТИК. 

В законе действительно нет нормы о форме обсуждаемого документа, добавил Соколов. Он предложил проголосовать за регистрацию Вишневского как кандидата. Поддержали это решение голос отдали большинство членов комиссии. 

Вишневский поблагодарил ТИК за законное решение. Он надеется, что первый отказ было только недоразумением.

Напомним, ранее ТИК №30 отказала Вишневскому в регистрации. Причина - якобы ошибки в документах. Вишневский подал жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с требованием отменить решение территориального избиркома и зарегистрировать его в качестве кандидата. Горизбирком удовлетворил обращение частично - решение отменил, но обязал ТИК заново рассмотреть вопрос о регистрации.  

София Саттарова, фото - Константин Леньков

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