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Муниципал 14:35

В Горизбиркоме рекомендовали попросить РКН возбудить административное дело на главу МО "Автово" Трусканова

фото ЗакС политика В Горизбиркоме рекомендовали попросить РКН возбудить административное дело на главу МО "Автово" Трусканова

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по информационным спорам 11 августа рассмотрела жалобу кандидатки в депутаты муниципального образования "Автово" от Партии роста Екатерины Гончаровой, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Гончарова обратилась в ГИК с просьбой проверить поздравление жителей округа от главы "Автово" и кандидата в новый состав муниципального совета Геннадия Трусканова. Он также выдвигается в Законодательное собрание Петербурга и Государственную Думу от партии "Справедливая Россия – За Правду". Поздравление Трусканова с Днем Военно-морского флота опубликовали в местной газете 26 июля.

Руководитель управления ГИК по организации и правового обеспечения избирательного процесса Александр Попков во время рабочей группы обратил внимание коллег на то, что на тот момент "Справедливая Россия" уже выдвинула Трусканова в депутаты. По мнению Попкова, публикация нарушает запрет на поздравления от кандидата (п.п. З п. 5 ст. 40 67-ФЗ). Также он отметил, что действия главы муниципалитета подпадают под статью об использовании преимуществ должностного лица в целях избрания (ст. 5.45 КоАП), а главного редактора газеты под статью о нарушении порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов (ст. 5.5 КоАП). Попков предложил удовлетворить жалобу Гончаровой и вынести предупреждение Трусканову, а также обратиться в управление Роскомнадзора с просьбой привлечь к административной ответственности должностных лиц муниципальной газеты. 

Член Горизбиркома от "Справедливой России" Екатерина Фесик выступила против. Она сообщила о ранее принятом решении Верховного суда по аналогичному делу в рамках губернаторской кампании в другом регионе:

 ⁃ Суд отмел все эти доводы, потому что ни в одном из обращений и поздравлений этого и. о. губернатора не было призыва голосовать за данного кандидата. Так же как я не усматриваю в поздравлении Геннадия Борисовича Трусканова никакой агитации. 

Член ГИК Дмитрий Краснянский согласился, что признаков агитации в поздравлении кандидата действительно нет. Остальные члены рабочей группы отметили, что сейчас речь идет именно о положении закона о запрете поздравлять и использовании своего служебного положения, а не о наличии агитации.

Доводы Фесик поддержал представитель Трусканова Александр Новиков. Он отметил, что поздравления Трусканова в газете выходили и вне предвыборной кампании. В них нет цели призвать голосовать за кандидата – поэтому они не могут попадать под вменяемые нарушения, считает Новиков.

Фесик предложила оставить жалобу Гончаровой без удовлетворения. Ее поддержала представительница Роскомнадзора в рабочей группе, но большинство выступило за удовлетворение жалобы и обращение в ведомство.

София Саттарова

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